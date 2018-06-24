محميات البحر الأحمر : 2200 مصرى زاروا محمية وادى الجمال خلال عيد الفطر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، أن 2200 مصرى قاموا خلال عيد الفطر المبارك بزيارة محمية وادى الجمال الخلابة، وشاهدوا أسراب الدلافين فيها والكائنات البحرية المختلفة .

وأضاف غلاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن محمية وادى الجمال بمرسى علم المحمية الوحيدة التى تحصل من خلال زيارتها رسوم رمزية للمصرين مع اختلاف الرسوم التى تحصل للأجانب، مؤكدًا أنها تضم منطقة القلعان وشاطئ حنكوراب وشرم اللولى المصنف من أفضل شواطئ العالم .

وتابع: أن محمية وادى الجمال، يتم رصد حيوان الدوجنج الذى يطلق عليه عروس البحر، وكذلك أسراب الدلافين المختلفة التى تكون مقصدا هاما للسياح من كل أنحاء العالم.