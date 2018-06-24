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محافظة القاهرة تنظم دورات تدريبية مجانية للشباب على تعلم الحرف اليدوية

الأحد، 24 يونيو 2018 04:00 ص
محافظة القاهرة تنظم دورات تدريبية مجانية للشباب على تعلم الحرف اليدوية عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة القاهرة عن تنظيمها لدورات تدريبية مجانية لشباب المحافظة من الجنسين، للتدريب على الصناعات الحرفية مثل النجارة وغيرها من الأعمال اليدوية، وذلك داخل ورش متخصصة بالمحافظة.

 

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة جاءت للحد من ظاهرة البطالة والعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتقديم الدعم الكافى لهم ومساعدتهم على تعلم الحرف اليدوية لكسب العمل وتقليل البطالة.

 

وأوضحت محافظة القاهرة أن شروط الالتحاق بالدورة التدريبية ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وألا يزيد عن 30 عاما، وأن يكون من سكان القاهرة، وأنه سيتم تقديم حافز مادى لتشجيع المتدرب على الحضور.

 

وتبدأ الدورة التدريبية أول يوليو المقبل، وتستمر لمدة شهرين بواقع خمسة أيام فى الأسبوع، وللتقديم مطلوب الأوراق الآتية "صورة بطاقة الرقم القومى، تقديم ما يثبت أن المتقدم من سكان القاهرة، تقديم طلب للإدارة المركزية بالموافقة على الالتحاق بالدورة التدريبية".

 


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