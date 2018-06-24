محافظة القاهرة تفصل التيار الكهربائى عن 6 إعلانات مخالفة بحى الوايلى

ماجد تمراز

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى الوايلى، حملة مكبرة على الإعلانات المخالفة، التى لم تحصل على ترخيص لوضعها بالشوارع، برئاسة اللواء عمرو فكرى، رئيس الحى، ويرافقه شرطة المرافق، حيث تم قطع التيار الكهربائي، عن 6 إعلانات مخالفة.

وشملت الحملة، إعلانًا أعلى نفق الخليفة المأمون، و 5 إعلانات كبرى أعلى أسطح العقارات بشارعي (رمسيس - محمد عبادة من شارع مصر و السودان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة أخرى، شنتها أجهزة الحي، من رفع جميع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وأهمها (العباسية – المستشفى الإيطالي – جامعة عين شمس)، وتم إعادة الانضباط والمرور لتلك المناطق.