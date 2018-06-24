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مجهولان وراء سرقة شركة تأمين بالعجوزة وتحريات مكثفة لكشف هويتهما

الأحد، 24 يونيو 2018 12:00 ص
مجهولان وراء سرقة شركة تأمين بالعجوزة وتحريات مكثفة لكشف هويتهما سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل حادث سرقة شركة تأمين بالعجوزة، حيث ذكر أن شخصين مجهولين تسللا لمقر الشركة الكائن بالطابق الثانى بالعقار، وبدءا فى تكسير خزينتين داخل الشركة، وتمكنا من فتح إحداها والاستيلاء على مبلغ مالى، إلا أن المقيمين بالطابق الأول شعروا بصوت تكسير الخزينتين، فصعدا لمقر شركة التأمين، ولدى استفسارهم من المتهمين عن هويتهما وسبب تواجدهما بالشركة فى وقت متأخر، ذكرا لهم أنهما يعملان بالشركة، مما أثار الشك لدى المقيمين بالعقار فاتصلوا على أحد مسئولى الشركة الذى أكد لهم عدم تواجد أى موظف بالشركة فى هذا التوقيت. 

وأضاف المصدر أن المقيمين بالعقار أغلقوا الباب الرئيسى لحين إبلاغ قسم الشرطة، إلا أن المتهمين تمكنا من الهرب قبل وصول رجال المباحث. 

يكثف ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض شركة تأمين للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمين تمكنا من التسلل لمقر الشركة، وكسر خزينتها وسرقة مبلغ مالى وفرا هاربين. 

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين والمقيمين بالعقار الكائن به الشركة، فى محاولة للتوصل لهوية المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق. 


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