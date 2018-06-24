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مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية يستهل جولته الثانية بالمنطقة بزيارة الجزائر

الأحد، 24 يونيو 2018 01:08 ص
مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية يستهل جولته الثانية بالمنطقة بزيارة الجزائر هورست كوهلر مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية
الجزائر (أ ف ب)
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زار مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر، الجزائر السبت، فى مستهل جولته الثانية بالمنطقة، حيث استقبله وزير الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتهدف هذه الجولة إلى الدفع لاستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو. وإضافة إلى الجزائر، سيزور كوهلر "نواكشوط ورابونى والرباط والعيون والسمارة والدخلة"، بحسب ما أعلن فرحان حق المتحدث المساعد باسم الأمم المتحدة فى لقاء إعلامي.

ووفقًا لمصدر دبلوماسى فى الأمم المتحدة تحدّث شريطة عدم كشف هويته، فإن من المرتقب أن يلتقى كوهلر المسؤولين فى الرباط فى 28 و29 يونيو.

وكان مجلس الأمن الدولى جدد فى قراره فى أبريل ولاية مهمة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية لستة أشهر فقط بدلا من عام كما كان يحدث فى السابق. كما طالب المجلس باستئناف "المفاوضات بلا شروط مسبقة".

وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى 2008 وكان كوهلر وعد باستئنافها فى 2018، وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير فى الصحراء الغربية، فى حين يرفض المغرب أى حل سوى حكم ذاتى فى ظل سيادته.

 


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