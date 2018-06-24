مباحث تموين سوهاج تضبط مسئول توريد الخبز بمستشفى الرمد

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة التى ضمت 67 قضية تموينية، منها ضبط "أحمد م ع" 39 سنة مسئول توريد الخبز لمستشفى الرمد بطهطا، ويقيم بدائرة قسم طهطا لاستيلائه على "13089" رغيف بلدى مدعم من حصة الكارت الذهبى، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 8399 جنيهًا، وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4677 جنح قسم طهطا لسنة 2018.

وضبط "أحمد م ع" 28 سنة صاحب محل طيور ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته أكياس سوداء محظور تداولها واستخدامها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4292 جنح قسم طهطا لسنة 2018، كما تم ضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و"8 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و" 10" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"12" قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع، و"5 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و" 4 " قضايا إدارة منشأه بدون ترخيص و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.