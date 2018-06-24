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كينيا والبحرين يدينان محاولة اغتيال رئيس زيمبابوى

الأحد، 24 يونيو 2018 11:22 ص
كينيا والبحرين يدينان محاولة اغتيال رئيس زيمبابوى رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا
هرارى ـ المنامة (أ ش أ)
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أدان الرئيس الكينى أوهورو كينياتا اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس زيمبابوى إيميرسون منانجاجوا فى ملعب وايت سيتى فى بولاوايو، أمس السبت.

ونقلت صحيفة "ذا صنداى هيرالد" الزيمبابوية عن كينياتا قوله أن المنافسة السياسية يجب أن لا يسمح لها بكسر وتدمير البلاد بل يجب أن تكون تدبيرا لتعميق الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال رسائل تضامن من مختلف البعثات الأجنبية بزيمبابوى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى والسفارات السويدية، واصفة الهجوم بغير المقبول.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمى فى زيمبابوى أن الانفجار وقع قرب الرئيس، منانجاجوا عندما كان يلوح لأنصاره بعد إلقاء خطاب أمام تجمع فى بولاوايو ثانى كبرى مدن البلاد فى استاد «وايت سيتي».

وقال جورج تشارامبا، المتحدث باسم الرئيس أن الرئيس كان برفقة نائبيه وهو موجود الآن فى مقر إقامة رسمى فى المدينة وهو آمن تماما.

من جهتها أدانت البحرين بشدة التفجير الذى استهدف تجمعا انتخابيًا للرئيس الزيمبابوى ايمرسون منانجاجوا أمس السبت، وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى، مؤكدة وقوفها مع زيمبابوى ودعمها لكل ما فيه أمنها واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد - على موقف البحرين الراسخ الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما تكن دوافعه ومبرراته، والداعى إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية الموجهة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار العالم..معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

 

 


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