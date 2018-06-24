كوشنر: القادة العرب يريدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

كتب أحمد جمعة

أكد جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ان القادة العرب الذين التقاهم فى جولته للمنطقة، أكدوا على رغبتهم فى رؤية دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أنهم يريدون اتفاقا يمكّن الشعب الفلسطينى فى أن يعيش بسلام، وأن تتاح له نفس الفرص الاقتصادية التى يتمتع بها مواطنو بلدانهم..إنهم يريدون أن يروا صفقة تحترم كرامة الفلسطينيين.

واعتبر كوشنر فى حوار لصحيفة القدس، أنه على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى تقديم تنازلات متبادلة لصنع السلام ومستقبل مشرق للشعبين، مؤكدا ان "نقاط الصفقة الفعلية هي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الخطة الاقتصادية التى نعمل عليها يمكن أن تظهر ما يأتى كجزء من صفقة عندما يتم تحقيقها مع بعض الاستثمارات الضخمة.ً"

ووجه كوشنر رسالة للشعب الفلسطيني قال فيها"أنتم تستحقون أن يكون لديكم مستقبل مشرق. الآن هو الوقت الذي يجب على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين تعزيز قيادتيهما وإعادة تركيزهم، لتشجيعهم على الانفتاح تجاه حل وعدم الخوف من المحاولة. لقد وقعت أخطاء لا حصر لها وفرص ضائعة على مر السنين، ودفعتم أنتم، الشعب الفلسطيني، الثمن. أظهرو لقيادتكم أنكم تدعمون الجهود لتحقيق السلام. دعوهم يعلمون بأولوياتكم وامنحوهم الشجاعة للحفاظ على عقل منفتح نحو تحقيقها.