video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 12:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

كوشنر: القادة العرب يريدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الأحد، 24 يونيو 2018 12:03 م
كوشنر: القادة العرب يريدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية كوشنر
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
أكد جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ان القادة العرب الذين التقاهم فى جولته للمنطقة، أكدوا على رغبتهم فى رؤية دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أنهم يريدون اتفاقا يمكّن الشعب الفلسطينى فى أن يعيش بسلام، وأن تتاح له نفس الفرص الاقتصادية التى يتمتع بها مواطنو بلدانهم..إنهم يريدون أن يروا صفقة تحترم كرامة الفلسطينيين.
 
واعتبر كوشنر فى حوار لصحيفة القدس، أنه على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى تقديم تنازلات متبادلة لصنع السلام ومستقبل مشرق للشعبين، مؤكدا  ان "نقاط الصفقة الفعلية هي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الخطة الاقتصادية التى نعمل عليها يمكن أن تظهر ما يأتى كجزء من صفقة عندما يتم تحقيقها مع بعض الاستثمارات الضخمة.ً"
 
ووجه كوشنر رسالة للشعب الفلسطيني قال فيها"أنتم تستحقون أن يكون لديكم مستقبل مشرق. الآن هو الوقت الذي يجب على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين تعزيز قيادتيهما وإعادة تركيزهم، لتشجيعهم على الانفتاح تجاه حل وعدم الخوف من المحاولة. لقد وقعت أخطاء لا حصر لها وفرص ضائعة على مر السنين، ودفعتم أنتم، الشعب الفلسطيني، الثمن. أظهرو لقيادتكم أنكم تدعمون الجهود لتحقيق السلام. دعوهم يعلمون بأولوياتكم وامنحوهم الشجاعة للحفاظ على عقل منفتح نحو تحقيقها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ائتلاف العبادى: النصر وسائرون شكلا النواة الصلبة للكتلة البرلمانية الأكبر

حفتر يؤكد لرئيسى البرلمان والحكومة ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية لليبيين

عضو مجلس نواب ليبى يدعو غسان سلامة لدعم رفع حظر التسليح عن الجيش

فلسطين

اخر اخبار فلسطين

كوشنر

ترامب

القضيه الفلسطينيه




لا تفوتك
القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بالجيزة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

إنطلاق امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع بالثانوية العامة.. طلاب كفر الشيخ يتوقعون سهولة الامتحان.. ومدير أمن سوهاج: استنفار أمنى كامل بكافة الإدارات التعليمة.. وقلق يسيطر على طلاب الإسكندرية

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

برعاية إيطالية.. مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة.. روما تستعين بالشرطة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. و 22 جنسية تتدرب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة المنظمة

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لو بتحبى الضفاير.. اعرفى إزاى تعمليها بأكثر من شكل فى خروجاتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة