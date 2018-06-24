قوات سوريا الديمقراطية تعلن "حالة الطوارئ" فى الرقة

(أ ف ب)

أعلن جهاز أمنى تابع لقوات سوريا الديمقراطية فى مدينة الرقة، اليوم الأحد، فرض حالة طوارئ ومنعاً للتجول لـ48 ساعة خشية من هجمات لتنظيم داعش ضد معقله الأبرز السابق فى البلاد.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، فصائل كردية وعربية مدعومة أمريكياً، في أكتوبر الماضى على مدينة الرقة فى شمال سوريا بعد معارك دامت أربعة أشهر مع الجهاديين.

وتنتشر قوات سوريا الديمقراطية فى المدينة حالياً بالإضافة إلى عناصر من الشرطة مدربين من قبلها.

وأعلنت "قوى الأمن الداخلى فى الرقة" فى بيان على الموقع الالكترونى لقوات سوريا الديمقراطية حصولها على "معلومات تفيد بدخول مجموعات إرهابية تعمل لصالح مرتزقة داعش إلى مدينة الرقة بصدد تنفيذ هجمات تخل بالأمن والاستقرار العام".

وبناء عليه، أعلنت تلك القوى "حالة الطوارئ وحظرا للتجوال في أرجاء مدينة الرقة إبتداء من الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد 24 (يونيو) 2018، ولغاية الخامسة من صباح يوم الثلاثاء"، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالأمر "إلى حين إقصاء الخطر والقضاء على الإرهابين".

ومنذ طرده من الرقة، شن تنظيم داعش مرات محدودة هجمات ضد قوات سوريا الديموقراطية فى محيط المدينة. وقد تبنى قبل أيام عبر وكالة أعماق التابعة له "تفجير عبوة ناسفة" في آليتين جنوب منطقة التركمان شمال شرق الرقة.

وقتل عنصر فى قوات سوريا الديمقراطية في هجوم آخر للتنظيم المتطرف فى 15 يونيو عند حاجز شمال مدينة الرقة، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان.

كما قتل الأحد الماضي خمسة عناصر من الشرطة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نتيجة استهداف دورية لهم فى المدينة، من دون أن تتبين الجهة المسؤولة.

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "لم يشن تنظيم داعش هجمات داخل مدينة الرقة منذ طرده منها"، وأعاد إعلان حالة الطوارئ إلى "توتر بين قوات سوريا الديمقراطية واحدى المجموعات المسلحة فى المدينة أكثر منه هجمات للتنظيم المتطرف".