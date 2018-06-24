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قطع المرافق عن كافيهات بمدينة نصر خلال حملة لرفع الإشغالات

الأحد، 24 يونيو 2018 11:39 ص
قطع المرافق عن كافيهات بمدينة نصر خلال حملة لرفع الإشغالات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر بالقاهرة، حملة على عدد من الكافيهات، ورفع الإشغالات الخاصة بها، حيث تم رفع إشغالات عدد من الكافيهات بشارع نبوى المهندس، وبالمنطقة التاسعة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأكد مصطفى عبد العزيز، أنه تم قطع المرافق عن كافيهات شارع "نبوى المهندس" وغلقهم وسيتم متابعة الغلق من قبل المحلات والإشغالات وشرطة المرافق بصفه دورية، لمخالفتهم القانون وتسببهم فى اشغال الطريق بشكل دائم.

وأشار رئيس الحى أنه تمت مصادرة كميات من الكراسى والمعدات الخاصة بالكافيهات وإيداعها بمخازن الحى.

 وفى السياق أكد عبد العزيز، أنه تم رفع دورة مياه قديمة ومهملة من تقاطع شارع عباس العقاد مع البطروي كما تم إزالة كشك مخالف بنفس المنطقة.


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