قتيل و 4 مصابين فى اعتداء على مخيم لغجر الروما فى أوكرانيا

كييف (أ ف ب)

قُتل شخص وجُرح 4 بينهم طفل عندما هاجم مقنعون مخيما لغجر الروما فى غرب أوكرانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

ويأتى الهجوم بعد سلسلة اعتداءات استهدفت غجر الروما فى كييف وفى مدن أخرى مثل لفيف وترنوبيل، نددت بها منظمات حقوقية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ياروسلاف تراكالو فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس، إن مقنعين يحملون أسلحة وعصى هاجموا ليل السبت المخيم الواقع فى ضواحى لفيف.

وقُتل شخص يبلغ من العمر 24 عاما طعنا بسكين، كما نُقل 4 إلى المستشفى بينهم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام وامرأة (30 عاما)، بحسب المتحدث.

وغادر الطفل المستشفى بعد تلقيه العلاج.

وأعلنت الشرطة فى بيان إنها اعتقلت 7 مهاجمين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، ومخطط الاعتداء (20 عاما)، وعثرت على السكين الذى استخدم فى عملية القتل، ولم يعرف ما إذا كان المهاجمون من جماعة متطرفة.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق جنائى فى قضية "قتل عمد ارتكبته مجموعة من الأشخاص".