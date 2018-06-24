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فيديو.. حملة "أردوغان" تنتهك القانون بسيارات دعاية بدون لوحات

الأحد، 24 يونيو 2018 12:55 م
فيديو.. حملة "أردوغان" تنتهك القانون بسيارات دعاية بدون لوحات اردوغان
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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تواصل الحملة الانتخابية للرئيس الحالى رجب طيب أردوغان والمرشح لإنتخابات الرئاسة التركية انتهاكات القوانين، حيث تداول نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لسيارة متعلقة بالحملة الانتخابية أردوغان تسير فى الشوارع التركية بدون لوحة أرقام.

واعتبر النشطاء تكرار مثل هذا السلوك من قبل حملة الدعاية لأردوغان يعد انتهاكا صارخا للقوانين التى يطوعها الرئيس التركى لنفسه دون أن يحاسبه أحد، لافتين إلى أن فوز هذا المرشح سيجعل البلاد فى قبضة ديكتاتور منتهك للقوانين.

 

 


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