فيديو.. حملة "أردوغان" تنتهك القانون بسيارات دعاية بدون لوحات

كتبت إسراء أحمد فؤاد

تواصل الحملة الانتخابية للرئيس الحالى رجب طيب أردوغان والمرشح لإنتخابات الرئاسة التركية انتهاكات القوانين، حيث تداول نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لسيارة متعلقة بالحملة الانتخابية أردوغان تسير فى الشوارع التركية بدون لوحة أرقام.

واعتبر النشطاء تكرار مثل هذا السلوك من قبل حملة الدعاية لأردوغان يعد انتهاكا صارخا للقوانين التى يطوعها الرئيس التركى لنفسه دون أن يحاسبه أحد، لافتين إلى أن فوز هذا المرشح سيجعل البلاد فى قبضة ديكتاتور منتهك للقوانين.

ويخوض الانتخابات الرئاسية التركية التى بدأت اليوم الأحد 5 مرشحين وهم رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية، ومحرم انجه زعيم الحزب الجمهورى اليسارى، وميرال أكشنار زعيمة حزب الخير، وصلاح الدين دميرتاش مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي"، الموالى للأكراد، تامال كارا موللا أوغلو ، مرشح حزب "السعادة" المحافظ، ودوجو بارينجاك، مرشح حزب "الوطن" القومى.