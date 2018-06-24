video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 01:17 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. القنصل الأمريكى من الإسكندرية: ندعم استمرار تقدم مصر واستقرارها

الأحد، 24 يونيو 2018 09:08 م
فيديو.. القنصل الأمريكى من الإسكندرية: ندعم استمرار تقدم مصر واستقرارها جانب من الحضور
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

أكدت نانسى كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فى الإسكندرية، دعمها لإقامة وتعزيز العلاقات والشراكات بين مصر والولايات المتحدة، قائلة: مع استمرار تقدم مصر على كافة المستويات ولعب دور ايجابى فى الاستقرار الاقليمى والنمو الاقتصادى، ستجد أن الولايات المتحدة والشعب الأمريكى على استعداد للدخول فى الشراكة معها وتشجيعها على النجاح.

أضافت كوربت فى كلمتها باحتفالية يوم استقلال أمريكا فى ذكرى مرور 240 سنة على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا العظمى، بحضور نائب رئيس البعثة دوروثى شيا، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر شيرى كارلين، وكبير مسئولى وزارة الدفاع الجنرال رالف جروفر.

 وقالت كوربت، لدينا جميع العقائد ونؤمن بكافة أنواع الأفكار المختلفة لكن ولاءنا للاعتقاد بأن الناس خلقوا جميعا متساويين وأنهم على حد سواء لهم الحق فى الحياة والحرية والسعى وراء السعادة، وفى أرض يمكن أن تتحقق فيها الفرص من قبل أى شخص لديه حلم وتصميم مضيفة: هذا ما يربطنا سويا.

و أشارت كوربت إلى أن الأمريكيين يحبون هذه العطلة باعتبارها عطلة حكومية، وهى مناسبة مهمة للقاء الأصدقاء والعائلة فى الرحلات وحفلات الشواء لتناول الأطعمة الخاصة مثل الدجاج وسلطة البطاطس وخبز الذرة أثناء الاستماع إلى الحفلات الموسيقية فى الهواء، وهى فرصة لنحتفل باستقلال بلدنا وحريتها وإنجازاتها ومساهمات مجتمعنا المتنوع فى العالم.

 وأوضحت كوربت، أن الأمريكيين والمصريين متشابهون فى حبهم لبلداننا واستعدادنا لحمايتها بأمانة وكذلك مساعدة الآخرين الذين يهددهم الطغيان. وقالت كوربت: أشرف أن نحتفل بالتزامن بالحرية مع الأصدقاء والشركاء حول العالم قائلة: أنا شخصيا لا استطيع أن أتخيل طريقة أفضل للاحتفال بعيد ميلاد أمريكا من كونى معكم فى الإسكندرية. أضافت كوربت: نقدر شراكاتنا مع مصر ودبلوماسينا وموظفينا فى المدينتين، الاسكندرية والقاهرة، يعملون يوميا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز التفاهم المتبادل.

1
 

 

2
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القنصلية الأمريكية تحتفل باليوم الوطنى للاستقلال غدا بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

الولايات المتحدة الأمريكية

النمو الاقتصادى




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة