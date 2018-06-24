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فيديو.. العلاوات والزيادات الجديدة فى الرواتب والمعاشات

الأحد، 24 يونيو 2018 01:28 م
فيديو.. العلاوات والزيادات الجديدة فى الرواتب والمعاشات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرارات والإجراءات الجديدة التى اتخذتها الدولة لدعم الموظفين ومحدودى الدخل، ونشرت نسب وقيمة العلاوات والزيادات الجديدة فى الرواتب سواء للعاملين بقانون الخدمة المدنية، أو لغير المخاطبين بالقانون، أو لأصحاب المعاشات.

ويأتى إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلك القرارات تماشيا مع خطة الحكومة لدعم محدودى الدخل وتخفيف وطأة زيادات الأسعار عليهم، وترشيد الدعم لوصوله لمن يستحقوه.

 

و" اليوم السابع" يقدم بالفيديو عرضا لأهم الزيادات الجديدة.

 


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الحكومة

البرلمان

المعاشات

العلاوات




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