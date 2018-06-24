فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

كتب مصطفى عنبر

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل "تويتر" الأمير السعودى الوليد بن طلال وابنته "ريم" برفقة حفيداته وهي تقود السيارة.

كما أظهر مقطع الفيديو الذى انتشر تزامنًا مع الدقائق الأولى لتفعيل الأمر الملكى بالسماح للنساء اللائى يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات السعودية اليوم،الأحد، الأمير الوليد بن طلال يشجع ابنته "ريم"،مثنيا على القيادة السعودية بأن مكنت المرأة السعودية من قيادة السيارة، معتبرًا ذلك إنجازًا عظيمًا يُسجل لقيادة المملكة العربية السعودية.

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت قبل قليل أنه وتنفيذًا للأمر السامي رقم (905) وتاريخ 6 من المحرم 1439هـ، تم السماح للنساء اللائي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في السعودية ابتداءً من اليوم الأحد 10 شوال 1439هـ .