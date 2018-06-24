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فرحة وسعادة للسيدات السعوديات بعد منحهن الحق فى قيادة سياراتهن الخاصة

الأحد، 24 يونيو 2018 01:43 م
فرحة وسعادة للسيدات السعوديات بعد منحهن الحق فى قيادة سياراتهن الخاصة السعوديات يقدن السيارات للمرة الأولى
كتبت ريهام عبد الله
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أعربت السيدات السعوديات عن سعادتهن الشديدة، على خلفية تطبيق قرار السماح لهن بقيادة سيارتهن الخاصة بدءا من اليوم الأحد.

ونشرت القناة الإخبارية السعودية تقريرا، يرصد آراء الشارع بعد دخول قرار قيادة المرأة للسيارات حيز التنفيذ، وظهر في الفيديو نساء أبدين سعادتهن الشديدة للسماح لهم بقيادة السيارات للمرة الأولى، مشيرين إلى أنه يوم تاريخي وفخر لكل امرأة سعودية.

وأشاد المواطنين السعوديين بالقرار الذى أقره الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، موجهين الشكر له ولولى العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنين للسيدات قيادة آمنة، والالتزام بقواعد المرور.


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السعودية

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القناة الاخبارية السعودية

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