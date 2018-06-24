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عامل يقتل زوجته خنقا فى المنوفية بسبب خلافات عائلية بعد زواج 3 شهور

الأحد، 24 يونيو 2018 03:02 م
عامل يقتل زوجته خنقا فى المنوفية بسبب خلافات عائلية بعد زواج 3 شهور جثه - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قتل عامل بقرية كفر الباجور التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، زوجته خنقا، بسبب خلافات زوجية، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع "دينا عماد" 22 عاما ربة منزل، وعلى الفور قرر العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى لمعرفة الجانى برئاسة المقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها "تامر ع" 30 عاما، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما، عقب زواج 3 شهور فقط.

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