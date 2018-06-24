عاطل يصيب شقيقته بالخرطوش بسبب خلافات على الميراث فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، برش خرطوش فى العينين، أطلقها عليها شقيقها، بسبب خلافات على الميراث، وتم نقلها إلي المستشفى العام وتولت نيابة بلبيس التحقيق فى الواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بوصول ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، للمستشفى العام مصابة برش خرطوش بالعينين.

وبسؤالها اتهمت شقيقها بحدوث إصابتها بسبب خلافات على الميراث، فيما يكثف ضباط مباحث بلبيس برئاسة الرائد نبيل غيث جهودهم لضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.