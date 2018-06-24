طيران التحالف الدولى يقتل 9 دواعش غرب كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك عن مقتل تسعة من عناصر داعش بضربة جوية للتحالف الدولى استهدفت تجمعا لهم غرب كركوك.

وقال المصدر - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد "إن طائرة تابعة للتحالف الدولى استهدفت تجمعا لعناصر داعش فى وادى زغيتون بين ناحيتى الرياض والرشاد غربى كركوك ما أدى إلى مقتل تسعة دواعش.

على الصعيد ذاته لقى 6 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابى بالعراق مصرعهم، اليوم الأحد، فى قصف جوى للطيران الحربى على أحد الأوكار الإرهابية للتنظيم بعد أن حاصرته القوات المشتركة جنوب غربى كركوك.

وقال ضابط استخبارات حشد قضاء الحويجة حسن الصوفى - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - أن قوات مشتركة من حشد الحويجة والشرطة الاتحادية وبعد تلقيها معلومات أستخبارية نفذت عملية دهم وتفتيش لأحد أوكار تنظيم "داعش" فى وادى زغيتون قرب ناحية الرشاد جنوب غربى كركوك، لافتا إلى أن تم امداد الطيران الحربى بالاحداثيات بعد محاصرته من قبل القوات المشتركة وتم تدميره وأسفرت عن مقتل ستة من عناصر التنظيم الارهابي.

وأضاف الصوفى أن التنظيم الإرهابى كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين والقوات الامنية، مشيرا إلى أن قوات حشد الحويجة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى مستمرة فى عمليات المداهمة والتفتيش لحين تأمين كامل قضاء الحويجة ونواحيها من إرهابى داعش.

يذكر أن مناطق جنوب وغربى كركوك تشهد بين فتره وأخرى نشاط لفلول "داعش" الهاربة فى ظل انطلاق عملية أمنية لملاحقة الهاربين من التنظيم بمناطق جنوبى كركوك.

من ناحية أخرى أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى بالعراق صادق الحسينى عن مقتل اثنين من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى باشتباك مع قوة من الشرطة شمال بعقوبة .

وقال الحسينى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد "إن اثنين من مسلحى (داعش) قتلا فى اشتباك مع الشرطة فى محيط برجيين للمراقبة فى منطقة حوض الوقف شمال شرق بعقوبة، حيث أن نشاط تنظيم (داعش) فى حوض الوقف محدود والقوات الأمنية تبسط سيطرتها".

وأضاف "أن هجمات التنظيم الأخيرة تم إحباطها، كما أن هناك خطة لتعزيز الأمن فى تلك المنطقة المهمة سيجرى تطبيقها خلال الأيام المقبلة".

وكان خمسة من أفراد الشرطة قد أصيبوا فى إحباط هجوم شنه تنظيم (داعش) الإرهابى على برجيين للمراقبة الأمنية فى حوض الوقف بين قريتى المخيسة وأبو كرمة.