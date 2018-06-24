طلاب الثانوية بعد خروجهم من لجان امتحان الديناميكا: أسئلة سهلة ومباشرة - صور

كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

أشاد طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان مادة الديناميكا إحدى فروع الرياضيات التطبيقية، حيث أكد الطالب سيف أحمد بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب سهولة الامتحان موضحا هناك بعض الجزئيات الصعبة ولكن الامتحان فى مجملة سهل، موضحا أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ومباشر.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لم يتم تلقى أى شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحان والأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية ومن كتاب الوزارة.