طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس

كتب محمود طه حسين

يؤدى اليوم الأحد 24 يونيو الجارى، طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى مواد الأحياء لطلاب شعبة العلمى علوم والرياضيات التطبيقية" الدينامكيا" لطلاب شعبة العلمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس الامتحانات، إن طلاب الشعبة الأدبية يؤدون اختبار مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 245 ألف و386 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي 249 ألف و608 طالب وطالبة، بينما يمتحن فى طلاب شعبة العلمى رياضة فى الديناميكا بواقع 108838 طالب وطالبة موزعين على 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأكد طلاب شعبة الشعبة الأدبية، إن مادة علم النفس والاجتماع من المواد السهلة التى تحتاج فقط إلى تركيز لإنها مادة تتميز بكم معلومات كبيرة داخل الموضوعات والدروس، حيث أكد أحمد عبد الستار، طالبا بالشعبة الأدبية، إن مادة علم المفس من المواد الشيقة فى مراجعتها ولكنها تحتاج إلى دقة وتركيز حتى يستطيع الطالب الكتابة فى الامتحان، موضحا أنه يتمنى أن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة.

فيما أكد طلاب من شعبة العلمى علوم، تخوفهم من امتحان مادة الأحياء، موضحين أنها لا تقل أهمية عن مواد مثل الفيزياء والكيمياء، فيما أكد أحمد هانى، أن المادة صعبة وتحتاج إلى تركيز، قائلا: هنعمل اللى علينا وهنسيب الباقى على ربنا، مشيرا إلى أن فكرة البوكليت سهلت إلى حد ما جو الأسئلة الصعبة لأن طبيعة البوكليت أو الكراسة الامتحانية تكون فيها الإجابات قصيرة ومن ثم فهذا الأمر أمل كبير بالنسبة لهم تزامنا مع تخوفهم من صعوبة المادة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 60 درجة على مادة الأحياء و60 درجة أيضا على مادة علم النفس والاجتماع و60 درجة بالنسبة لمادة الرياضيات التطبيقية" ديناميكا واستاتيكا".