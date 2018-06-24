طلاب الثانوية العامة بشبرا عن مستوى علم النفس: "الامتحان مقبول"

كتب محمود راغب

أنهى بعض طلاب الثانوية العامة امتحان علم النفس والاجتماع ، بمدرسة بشبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة .

وعبر عدد من الطلاب عن رضاهم بمستوى امتحان مادة علم النفس والاجتماع، مؤكدين أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، واحتوى على بعض النقاط الصعبة، لكنه فى مجمله مقبول.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.