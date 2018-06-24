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الأحد، 24 يونيو 2018 03:08 م
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ضبط 36896 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 2897 حكم قضائى متنوع خلال أسبوع

الأحد، 24 يونيو 2018 01:35 م
ضبط 36896 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 2897 حكم قضائى متنوع خلال أسبوع سرقة كهرباء-أرشيفية
دينا الحسيني
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شن قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، تُسفر خلال أسبوع عن ضبط 36896 قضية وتنفيذ 2897 حكم قضائى متنوع.
 
و أسفرت الجهود خلال الفترة من يوم 16 حتى 22 يوينو الجارى فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"، تم ضبط 36869 قضية متنوعة من بينها 36752) قضية سرقة تيار كهربائى، و117 قضية مخالفة شروط التعاقد.
 
وفى مجال تحصيل الغرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"، تم تحصيل غرامات فى 34892 قضية متنوعة، من بينها 34875 غرامة سرقة تيار كهربائى و17 مخالفة شروط التعاقد.
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى"، تم تنفيذ 2897 حكم حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

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