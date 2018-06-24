ضبط 301104 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة الأمن العام على مواقف الأجرة

كتبت دينا الحسينى

وجه قطاع الأمن العام، حملات مرورية وانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال أسبوع من ضبط 301104 مخالفة مرورية متنوعة.

تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور، لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس"، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

أسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 301104مخالفة مرورية، منها (53023 الإدارة العامة للمرور - 42778 القاهرة - 44250 الجيزة – 15536 الإسكندرية- 2877 مطروح – 4163 البحيرة – 5326 الغربية – 6164 المنوفية- 10061 كفرالشيخ – 6900 القليوبية – 4483 الدقهلية – 5692 الشرقية – 3886 دمياط - 10561 الإسماعيلية – 11708 بورسعيد - 4146 السويس– 282 شمال سيناء- 5610 جنوب سيناء - 7403 الفيوم – 3660 بنى سويف – 20332 المنيا – 7480 أسيوط – 715 الوادى الجديد - 3043 سوهاج - 5608 قنا – 9091 الأقصر – 3099 أسوان- 3227 البحرالأحمر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.