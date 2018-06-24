ضبط 194متهما بحوزتهم 213 قطعة سلاح نارى في حملة الأمن العام بالمحافظات

دينا الحسينى

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أسفرت عن ضبط 194متهما بحوزتهم 213 قطعة سلاح نارى

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم23 الجارى عن ضبط عدد 213 قطعة سلاح بحوزة 194متهممنربينهم 28 من بينهم ندقية آلية 4 بنادق رصاص و 47 بندقية خرطوش و 24 طبنجة و 110 فرد محلى الصنع و 727 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و 10 خزينة لأسلحة نارية متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة .. وجارى استمرار الحملات.