ضبط 11140 لتر بنزين وسولار وضبط 38 قضية اسطوانات بوتاجاز فى حملات تموينية

دينا الحسيني

نجحت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة في متابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين .

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بتوجيه العديد من الحملات التموينية، بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية، فقد ضبطت الإدارة 6 قضايا مواد بترولية منها 11140 لتر بنزين وسولار، وضبط 38 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات، بلغت

87 أسطوانة وضبط 12 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 2,400 طن، وضبط 123 قضية مخالفات مخابز.

وضبط 26 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، وضبط 30 قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط 657 قضية فى مجال المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين .

وضبط 17 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها و ضبط 8 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر وضبط 3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط 4 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 7,400 طن أعلاف وأسمدة زراعية .

كما تم ضبط 2 قضية فى مجال الإتجار فى الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 2000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام .