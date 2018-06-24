ضبط مصنع لزيوت السيارات المغشوسة و التحفظ علي 2000 لتر معدة للبيع بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

تمكنت الرقابة التموينية بالشرقية، من ضبط مصنع لإنتاج زيوت السيارات المغشوشة، مما تؤثر علي كفاءة السيارات وتسبب الحوادث المرورية، تم التحفظ علي 2000 لتر معد للبيع .

وأكد جمال زيدان مدير عام الرقابه التموينية ، ل " اليوم السابع " ، أنه شن حملة مكبرة اسفرت عن ضبط صاحب مصنع بناحيه مركز بلبيس يقوم بتصنيع زيوت السيارات المغشوشه وطرحها فى الاسواق المصريه بدون موافقه جهات الاختصاص، و حيازته مواد تدخل فى تصنيع الزيوت مجهوله المصدر وغير مصحوبه بالمستندات الداله على مصدرها، و طرحه فى الأسواق زيوت سيارات مغشوشه وملصق عليها استيكرات وعلامات تجاريه دون موافقه جهات الاختصاص والتى لها اثر بالغ وشديد الخطورة على مواتير السيارات مما يعد غش وتدليس و خداع للمواطنين ، و تحرر المحضر رقم 20 / 120 أحوال المركز ، وقد تم التحفظ على عدد 100 جركن زيت سيارات منتج بمعرفه المصنع المضبوط زنه الجركن الواحد 20 لتر ومعد للبيع وطرحه فى الاسواق للمواطنين باجمالى 2000 لتر زيت سيارات مغشوش.



