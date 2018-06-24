ضبط مصنع لزيوت السيارات المغشوسة و التحفظ علي 2000 لتر معدة للبيع بالشرقية

تمكنت الرقابة التموينية بالشرقية، من ضبط مصنع لإنتاج زيوت السيارات المغشوشة، مما تؤثر علي كفاءة السيارات وتسبب الحوادث المرورية، تم التحفظ علي 2000 لتر معد للبيع .
وأكد جمال زيدان مدير عام الرقابه التموينية ، ل " اليوم السابع " ، أنه شن حملة مكبرة اسفرت عن ضبط صاحب مصنع بناحيه مركز بلبيس يقوم بتصنيع زيوت السيارات المغشوشه وطرحها فى الاسواق المصريه بدون موافقه جهات الاختصاص، و حيازته مواد تدخل فى تصنيع الزيوت مجهوله المصدر وغير مصحوبه بالمستندات الداله على مصدرها، و طرحه فى الأسواق زيوت سيارات مغشوشه وملصق عليها استيكرات وعلامات تجاريه دون موافقه جهات الاختصاص والتى لها اثر بالغ وشديد الخطورة على مواتير السيارات مما يعد غش وتدليس و خداع للمواطنين ، و تحرر المحضر رقم 20 / 120 أحوال المركز ، وقد تم التحفظ على عدد 100 جركن زيت سيارات منتج بمعرفه المصنع المضبوط زنه الجركن الواحد 20 لتر ومعد للبيع وطرحه فى الاسواق للمواطنين باجمالى 2000 لتر زيت سيارات مغشوش.
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