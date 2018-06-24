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ضبط راكب قادم من الصين لمحاولته تهريب مشغولات ذهبية بـ400 ألف جنيه

الأحد، 24 يونيو 2018 08:42 م
ضبط راكب قادم من الصين لمحاولته تهريب مشغولات ذهبية بـ400 ألف جنيه ضبط راكب قادم من الصين عبر دبي لمحاولته تهريب مشغولات ذهبية
كتب محمد طنطاوى
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أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بالمخالفة للقانون، أخفاها راكب مصرى لدى عودته من الصين عبر الإمارات، لتهريبها من الجمارك وبيعها داخل الأسواق المصرية والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر بالجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى، اشتبه إمام محمد مأمور الجمرك فى راكب مصرى قادم من الصين عبر دبى، حاول الخروج مسرعا من صالة الخدمة المميزة بحقيبة صغيرة، وبسؤاله عن وجود أية أشياء تستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وبالعرض على أحمد سعد مدير إدارة الحركة قام بتكليف ريم محمد بتفتيش الحقيبة، تبين وجود 47 كيلو من الحلى والمشغولات الذهبية ( ذهب صينى) داخل الحقيبة، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 400 ألف جنية.

وقرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، بعد العرض على ابراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالمطار.


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