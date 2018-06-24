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صور..مواطنو قازان فى روسيا يحتفلون بنهاية زراعة المحاصيل الربيعية

الأحد، 24 يونيو 2018 02:18 م
صور..مواطنو قازان فى روسيا يحتفلون بنهاية زراعة المحاصيل الربيعية جانب من الاحتفالات
كتبت : شيماء عبد المنعم
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وسط أجواء الفرحة والاحتفال أقام مواطنون فى مدينة قازان بروسيا ، مهرجان صيفى وذلك بمناسبة نهاية زراعة المحاصيل الزراعية ، وعمت أجواء الفرحة والاحتفال في الشوارع أثناء فعاليات المهرجان، حيث يقدم الفنانين استعراضات غنائية راقصة لاستكمال صورة الاحتفال السنوي، ويأتى الاحتفال هذا العالم بالتزامن مع اقامة بطولة كأس العالم 2018 فى روسيا، وهو ما تناسب مع أجواء الاحتفال بشكل عام فى جميع انحاء الدولة.

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ومدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان وأحد أكبر المدن الروسية حيث تأتي بالمرتبة الثامنة في قائمة أكبر مدن روسيا الاتحادية، تقع عند التقاء نهري الفولجا وقازانكا في روسيا الأوروبية، وفي أبريل 2009، منح مكتب براءات الاختراع الروسي قازان الحق في إعلان نفسها بأنها "العاصمة الثالثة" لروسيا، في عام 2009 تم اختيارها بأنها "عاصمة الرياضة في روسيا" .

 


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روسيا

مدينة قازان

مهرجان انتهاء زراعة المحاصيل

كاس العالم

احتفالات قازان




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