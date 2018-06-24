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صور.. مظاهرات فى تركيا احتجاجا على تزوير الانتخابات لصالح أردوغان

الأحد، 24 يونيو 2018 09:23 م
صور.. مظاهرات فى تركيا احتجاجا على تزوير الانتخابات لصالح أردوغان مظاهرات تركيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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تظاهر العشرات من المواطنين الأتراك اليوم الأحد، احتجاجا على عمليات تزوير نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لصالح حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالى رجب طيب أردوغان.

وتوجه المتظاهرون إلى مقر المجلس الأعلى للانتخابات احتجاجا على النتائج الأولية، مؤكدين أنها تم تزويرها وتسويد بطاقات الناخبين، وسط اعتراض من قبل قوات الشرطة التركية.

 وكانت السلطات التركية قد احتجزت وفدا فرنسيا من الحزب الشيوعى بينهم أحد أعضاء مجلس الشيوخ أثناء محاولتهم مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما أعلن الحزب المعارض.

وقال الحزب فى بيان إن "السلطات التركية تريد خنق أى انتقاد للتزوير الواسع الجارى" مضيفا أن السناتورة كريستين برونو بين المحتجزين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نحو 10 أوروبيين واجهوا إجراء قانونيا بينهم 3 فرنسيين و 3 ألمان و 4 إيطاليين لاتهامهم بالتصرف على أنهم مراقبين دون أوراق اعتماد فى مناطق جنوب شرق البلاد التى تسكنها غالبية تركية.

الشرطة التركية
الشرطة التركية

 

اعتراض الشرطة التركية للمتظاهرين
اعتراض الشرطة التركية للمتظاهرين

 

مظاهرات تركيا
مظاهرات تركيا

 

جانب من مظاهرات تركيا
جانب من مظاهرات تركيا

 


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