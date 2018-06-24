صور.. مديرو الأمن يشنون حملات على الأسواق ومواقف الأجرة لمراقبة الأسعار

كتبت : دينا الحسينى

يواصل مديرو الأمن والإدارات والقطاعات الأمنية المرور على المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية والأسواق ومواقف السيارات لمتابعة انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار والتأهب الأمنى التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

وشهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف مرور مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية والهامة بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.



الأسكندرية

كما شملت الجولات المرور على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب والتزام قائدو السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب إلى جانب المرور على محطات الوقود للتأكد من انتظام بيع المواد البترولية للمواطنين، وكذا المرور على المواقع الخدمية للتأكد من تقديم كافة الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر.



سوهاج