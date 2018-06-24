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صور.. فرحة سيدات السعودية بعد السماح لهن بقيادة السيارات

الأحد، 24 يونيو 2018 02:05 ص
صور.. فرحة سيدات السعودية بعد السماح لهن بقيادة السيارات سيدة سعودية تحتفل بقيادة سيارتها
الرياض أ ش أ _ تصوير رويترز
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دخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارات حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء القيادة، وأبرزت وكالة "رويترز" للأنباء فرحة السيدات فى السعودية بالقرار ونزلت بعضهن للقيادة فى شوارع المملكة العربية السعودية.

وقد صدرت إرادة ملكية سامية فى السعودية يقضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وذكرت قناة (العربية) الأخبارية - التى أوردت النبأ - أن قرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة يوفر للأسر فى المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضى فى مساره.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أكدت جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم فى "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.

وتهدف الإصلاحات التى دشنها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل لتصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حاليا.

احتفال سيدات فى السعودية بتنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات
احتفال سيدات فى السعودية بتنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات

 

الفرحة فى وجه سيدة سعودية خلال قيادة السيارة
الفرحة فى وجه سيدة سعودية خلال قيادة السيارة

 

سيدة سعودية تحتفل مع صديقاتها وهي تقود سيارتها
سيدة سعودية تحتفل مع صديقاتها وهي تقود سيارتها

 

سيدة سعودية تقود سيارتها في محافظة الخبر
سيدة سعودية تقود سيارتها في محافظة الخبر

 

فتاة تقود سياراتها
فتاة تقود سياراتها

 

فتاة سعودية تقود السيارة فى مدينة الخبر السعودية
فتاة سعودية تقود السيارة فى مدينة الخبر السعودية

 

فتاة سعودية تقود سيارتها فى الرياض
فتاة سعودية تقود سيارتها فى الرياض

 

فتاة سعودية تقود سيارتها
فتاة سعودية تقود سيارتها

 


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فرحة سيدات السعودية

السعودية

قيادة السيارات فى السعودية

المرأن تقود فى السعودية

السماح للسيدات بقيادة السيارات




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