صور.. "سمر" تروى كيف قادت سيارتها للمرة الأولى فى السعودية

الرياض (أ ف ب)

بدأت النساء فى السعودية الأحد، قيادة السيارات فى شوارع المملكة فى خطوة تاريخية، تأتى بعد عقود حرمت فيها النساء من الجلوس خلف المقود فى المملكة المحافظة التى تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.

فى الآتى شهادة امرأة سعودية تقود سيارة لأول مرة فى الرياض:

"اسمى سمر المقرن. انا محاورة وكاتبة".

"أشعر بالقشعريرة فى جسدى كله كونى اخرج الآن وامسك بالمقود وانا معتادة منذ ان ولدت ان اجلس فى الخلف مع السائق. القيادة مسؤولية (...) وأنا لدى القدرة وتعلمت القيادة".

"أقود فى كل دول العالم، والآن أتى اليوم الذى أقود فيه فى بلدى. هذه ثقة، ونحن نساء السعودية على قدر الثقة"، "كنت متأكدة أن هذا اليوم سيأتي، لكنه أتى بسرعة. الارادة السياسية والتغيير جاءا بسرعة"، "لم أعد أرى أى عوائق. كانت مسألة قيادة المرأة وجرى حلها (...) والقادم أجمل".

"الجميع يطلبون منى ان آخذهم للعمل او لشرب القهوة. من الجميل ان اتنقل مع امي، وان شاء الله سأستطيع ان ألبّى لها طلباتها وان تجلس الى جانبى بدل أن تجلس فى الخلف".

"احببت اليوم ان ارتدى عباءة بيضاء لاننى أشعر اننى كالفراشة، بل كعصفور. السيارة بيضاء أيضا، والسلام كذلك"، "اكره القيادة على كل حال، لكنه حقي. ان اقود او لا اقود أمر يعود لى وحدي".



الكاتبة سمر المقرن تقود سيارة فى السعودية



سمر المقرن تقود سيارتها فى السعودية



سمر المقرن تقود سيارتها



سمر المقرن