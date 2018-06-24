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صور.. سعوديات يحتفلن مع صديقاتهن البحرينيات بقيادة السيارات فى شوارع المملكة

الأحد، 24 يونيو 2018 03:34 م
صور.. سعوديات يحتفلن مع صديقاتهن البحرينيات بقيادة السيارات فى شوارع المملكة سيدات السعودية تحتفلن بقيادة السيارات
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
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احتفلت السيدات السعوديات، اليوم الأحد، بالتطبيق الأول لرفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة فى شوارع المملكة، وذلك تطبيقًا للأمر الملكى الذى أصدره العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى 26 سبتمبر 2017، بحيث يُسمح للنساء استخراج رخص القيادة بما يمكنها من قيادة السيارات مثل الرجل داخل الأراضى السعودية.

وتجمعت سيدات سعوديات مع صديقاتهن البحرينيات فى المنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع البحرين، للاحتفال بتمكنهن من قيادة السيارات فى شوارع المملكة، ورفعن أعلام السعودية والبحرين ولافتات مكتوب عليها "يالا بنات.. سيدات على مقعد القيادة"، كما التقطوا الصور التذكارية، وجاء ذلك فى الوقت الذى تمكنت فيه بعض السيدات البحرينيات من عبور المعابر الرابطة بين المملكتين بسياراتهن.

ودخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارات حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء القيادة، وسادت فرحة عارمة فور تطبيق القرار بين السيدات فى السعودية، ونزل بعضهن للقيادة فى شوارع المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأولى من اليوم.

وقد صدرت إرادة ملكية سامية فى السعودية يقضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وذكرت قناة (العربية) الأخبارية، أن قرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة يوفر للأسر فى المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضى فى مساره.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أكدت جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم فى "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير، وتهدف الإصلاحات التى دشنها صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى زيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل لتصل إلى 30% بحلول 2030 من 22% حاليًا.

 

سعوديات يحتفلن بقيادة السيارات فى شوارع المملكة
سعوديات يحتفلن بقيادة السيارات فى شوارع المملكة

 

صورة سيلفى احتفالا بقيادة المرأة السعودية السيارات
صورة سيلفى احتفالا بقيادة المرأة السعودية السيارات

 

احتفالات السعوديات والبحرينيات بقيادة السيارات فى المملكة
احتفالات السعوديات والبحرينيات بقيادة السيارات فى المملكة

 

سيدة سعودية تدفع أموالًا مقابل وقود سيارتها
سيدة سعودية تدفع أموالًا مقابل وقود سيارتها

 

سيدة سعودية تتوقف بسيارتها داخل محطة بنزين
سيدة سعودية تتوقف بسيارتها داخل محطة بنزين

 

سيدة سعودية تنتظر ملئ سيارتها بالوقود
سيدة سعودية تنتظر ملئ سيارتها بالوقود

 

سيدة سعودية تقود سيارتها فى شوارع المملكة
سيدة سعودية تقود سيارتها فى شوارع المملكة

 

المرأة السعودية تقود السيارة فى شوارع المملكة
المرأة السعودية تقود السيارة فى شوارع المملكة

 

نفاذ الأمر الملكى بالسماح للمرأة السعودية قيادة السيارة
نفاذ الأمر الملكى بالسماح للمرأة السعودية قيادة السيارة

 

سيدة سعودية تتوقف بسيارتها أمام كافيه
سيدة سعودية تتوقف بسيارتها أمام كافيه

 

سعادة سيدة سعودية بقيادة سيارتها فى المملكة
سعادة سيدة سعودية بقيادة سيارتها فى المملكة

 

فتاة سعودية تحتضن صديقتها البحرينية احتفالا بتنفيذ القرار
فتاة سعودية تحتضن صديقتها البحرينية احتفالا بتنفيذ القرار

 


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