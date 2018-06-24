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صور.. رئيس الوزراء يلتقى على عبد العال بمقر مجلس النواب

الأحد، 24 يونيو 2018 04:28 م
صور.. رئيس الوزراء يلتقى على عبد العال بمقر مجلس النواب مصطفى مدبولى
نور على - تصوير حازم عبد الصمد
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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، لمقر مجلس النواب،  للقاء رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فى أول لقاء له منذ تشكيله للحكومة الجديدة، خلف المهندس شريف إسماعيل.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة بعرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، من أجل الحصول على الثقة.

ووفقاً للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، و يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

ويتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، و يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس سيصدر خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.

مصطفى مدبولى مجلس النواب (1)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (2)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (3)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (4)
 

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (5)

 

مصطفى مدبولى مجلس النواب (6)
 

 

 


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