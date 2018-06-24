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صور.. الأمير ويليام يصل إلى عمان فى مستهل جولة للشرق الأوسط

الأحد، 24 يونيو 2018 03:26 م
صور.. الأمير ويليام يصل إلى عمان فى مستهل جولة للشرق الأوسط الأمير ويليام يصل إلى عمان
(أ ف ب) – رويترز
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وصل الأمير وليام نجل ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز إلى الأردن، اليوم الأحد، فى مستهل رحلة تاريخية فى الشرق الأوسط تشمل الى جانب المملكة، إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

وحطت طائرة الأمير فى مطار ماركا (شرق عمان) عند الساعة الرابعة. وكان فى استقباله ولى العهد الأردنى الأمير حسين بن عبد الله، بحسب مراسلى وكالة فرانس برس.

الأمير وليام يصل الأردن
الأمير وليام يصل الأردن

 

ولى عهد الأردن يستقبل الأمير وليام
ولى عهد الأردن يستقبل الأمير وليام

 

الأمير حسين والأمير وليام فى عمان
الأمير حسين والأمير وليام فى عمان

 

زيارة تاريخية للأمير وليام فى الشرق الأوسط
زيارة تاريخية للأمير وليام فى الشرق الأوسط

 

الأمير حسين يتحدث مع الأمير وليام فور وصوله إلى الأردن
الأمير حسين يتحدث مع الأمير وليام فور وصوله إلى الأردن

 

ولى عهد الأردن فى استقبال الأمير البريطانى وليام
ولى عهد الأردن فى استقبال الأمير البريطانى وليام

 

الأمير وليام يبدأ جولته فى الشرق الأوسط من الأردن
الأمير وليام يبدأ جولته فى الشرق الأوسط من الأردن

 

الأمير حسين يستقبل الأمير وليام فى المطار
الأمير حسين يستقبل الأمير وليام فى المطار

 

استقبال حافل بالأمير وليام فى الأردن
استقبال حافل بالأمير وليام فى الأردن

 

الأردن تستقبل الأمير وليام فى مستهل جولته بالشرق الأوسط
الأردن تستقبل الأمير وليام فى مستهل جولته بالشرق الأوسط

 

مسئولين أردنيين وبريطانيين فى استقبال الأمير وليام
مسئولين أردنيين وبريطانيين فى استقبال الأمير وليام

 

الأمير وليام يصافح مستقبليه من مسئولى الأردن والسفارة البريطانية
الأمير وليام يصافح مستقبليه من مسئولى الأردن والسفارة البريطانية

 

الأمير وليام يهبط سلم طائرته فور الوصول إلى الأردن
الأمير وليام يهبط سلم طائرته فور الوصول إلى الأردن

 

الأمير وليام يتحدث مع مسئولين أردنيين وبريطانيين فى عمان
الأمير وليام يتحدث مع مسئولين أردنيين وبريطانيين فى عمان

 

لحظة وصول الأمير وليام إلى الأردن
لحظة وصول الأمير وليام إلى الأردن

 


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الأمير ويليام يزور الشرق الأوسط فى رحلة تاريخية يستهلها بالأردن

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