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صور.. الآلاف يحتجون فى سكوبى ضد تغيير اسم مقدونيا إلى "مقدونيا الشمالية"

الأحد، 24 يونيو 2018 01:03 ص
صور.. الآلاف يحتجون فى سكوبى ضد تغيير اسم مقدونيا إلى "مقدونيا الشمالية" مظاهرات فى مقدونيا
سكوبى أ ش أ
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تظاهر آلاف الأشخاص خارج مقر البرلمان فى مقدونيا، التى تغير اسمها مؤخراً لتصبح جمهورية مقدونيا الشمالية بموجب اتفاقية مع اليونان، بالعاصمة سكوبى للاحتجاج ضد اتفاقية وقعت مع اليونان لتغيير اسمها.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، السبت، أن الاحتجاج الذى تم تنظيمه عن طريق منظمة الطلاب المسماة "شباب من أجل مقدونيا" كان يناهض تغيير الأسم وكان شعاره "لا للشمال، دائماً مقدونيا".

وأضافت الشبكة أن المحتجين طالبوا باستقالة الحكومة اليسارية ورفعوا شعارات مناهضة للسياسيين الذين صوتوا منذ أيام على تغيير اسم مقدونيا ليصبح "مقدونيا الشمالية"، مشيرة إلى أن الاحتجاجات انتهت بدون وقوع أعمال عنف.

وكان البرلمان المقدونى قد صادق رسمياً يوم الأربعاء الماضى على الاتفاقية المشتركة مع اليونان لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لحل النزاع بين الجانبين.

وتم التصويت بمقاطعة 51 من نواب المعارضة ووافق الائتلاف الحاكم بالبرلمان بزعامة الديمقراطيون الاجتماعيون على الاتفاقية، حيث يبلغ عدد أعضاء البرلمان 120 شخصاً.

وقال رئيس الوزراء الديمقراطى الاجتماعى زوران زاييف ، إن الاتفاقية التى تم توقيعها تحقق الاعتراف الدولى الذى سعت خلفه مقدونيا كثيرا، وأضاف "بهذا الحل لم نكسب فقط صديقا وشريكا استراتيجيا آخر...لكن فتحنا أيضا أبواب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وحلف ناتو".

ويعارض القوميون فى اليونان ومقدونيا الاتفاقية التى يجب أن يوافق عليها أيضا البرلمان اليوناني. كما يحظى الاتفاق بمعارضة الرئيس المقدونى جورجى إيفانوف والذى يمكن له وفق الدستور أن يعيدها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها لكن لا يمكنه أن ينقضها لأجل غير مسمى.

احتجاجات فى مقدونيا
احتجاجات فى مقدونيا

 

المئات يحتجون فى مقدونيا
المئات يحتجون فى مقدونيا

 

تظاهرات مقدونيا
تظاهرات مقدونيا

 

جانب من احتجاجات مقدونيا
جانب من احتجاجات مقدونيا

 

مظاهرات فى مقدونيا
مظاهرات فى مقدونيا

 


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