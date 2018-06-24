صور..إصابة 5 أشخاص فى انفجار منزل بألمانيا

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

نشب حريق هائل، فجر اليوم الأحد، فى مبنى سكنى بفوبرتال شمال الراين، فى وستفاليا، فى ألمانيا، وذلك إثر انفجار وقع داخل المنزل، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، فيما لم تتضح أسباب الانفجار حتى الآن – حسب الشرطة الألمانية.

وعلى الفور هرع رجال الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار، حيث تمكن الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق الذى نشب إثر الانفجار، بينما لازالت الأدخنة تتصاعد من داخل المبنى المحترق والمهدمة واجهته، فيما نتج عن تناثر حطام واجهة المبنى تحطم عدد من السيارات المصطفى فى الشارع بالقرب من المنزل.



انفجار مبنى سكنى فى ألمانيا



محاولات السيطرة على حريق بمنزل فى ألمانيا



رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين داخل منزل منهار فى ألمانيا



السيطرة على حريق منزل فى ألمانيا



تحطم السيارات بجوار منزل انفجر فى ألمانيا



تحطم واجهة منزل فى ألمانيا بسبب انفجار



سيارات مدمر فى ألمانيا بسبب انفجار بمنزل



الدخان يتصاعد من داخل منزل انفجر فى ألمانيا