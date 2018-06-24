صور.. أردوغان يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة التركية

أدلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بصوته فى الانتخابات التركية التى تجرى اليوم الأحد .
وانطلقت صباح اليوم فى تركيا، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، واختيار برلمان جديد بعد وصول عدد الأعضاء إلى 600 عضو بدلا من 550 .
ومن المنتظر أن يدلى 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً تركيا بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.
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