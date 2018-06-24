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صنداى تليجراف: "ورود" و"سيلفى" فى أول يوم قيادة للمرأة فى السعودية

الأحد، 24 يونيو 2018 04:50 م
صنداى تليجراف: "ورود" و"سيلفى" فى أول يوم قيادة للمرأة فى السعودية قيادة المرأة
كتبت رباب فتحى
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علقت صحيفة "صنداى تليجراف" على بدء سريان قرار قيادة المرأة فى السعودية اليوم الأحد، وقالت إن السائقات خرجن إلى الطرق اليوم فى المملكة بعد رفع الحظر الذى دام عقودا، لتصبح السعودية بذلك آخر دولة في العالم تسمح للنساء بالقيادة. 
 
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الآلاف خرجن اليوم للقيادة لأول مرة بشكل قانونى، في مناسبة تاريخية لم يظن الكثيرون في المملكة المحافظة أنهم سيشاهدونها في حياتهم، وعمت الأجواء الاحتفالية فى البلاد، حيث احتفلت النسوة بالقرار بتوزيع الورود ونشر صور "السيلفى" على وسائل التواصل الاجتماعى. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض النسوة خرجن بعد منتصف الليل مع الساعات الأولى لبدء سريان القرار رسميا، وتوجهن إلى طريق جدة الساحلي. 
 
وقالت سارة الحاجي ، 35 سنة ، لصحيفة التليجراف : "لا أصدق أنا هذا يحدث بالفعل، فأنا أعيش مثل شخص عادي الآن."
 
احتفتْ صحف عربية - خاصة السعودية منها - بتمكينِ المرأةِ السعودية من قيادة السيارة، في تطورٍ وصفتْه بعض الصحف بأنه "الأبرز والأهم في الحراك الاجتماعي" في المملكة.
 
 

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السعودية

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