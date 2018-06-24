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سى إن إن: يوم تاريخى للسعوديات مع رفع حظر قيادتهن للسيارات

الأحد، 24 يونيو 2018 01:29 م
سى إن إن: يوم تاريخى للسعوديات مع رفع حظر قيادتهن للسيارات السعوديات
كتبت ريم عبد الحميد
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سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على تفعيل رفع حظر قيادة السيارات على النساء السعوديات، ووصفته باليوم التاريخى للسيدات فى المملكة.

وقالت الشبكة، إن النساء فى السعودية يستطعن الآن وبشكل قانونى الجلوس على مقعد السائق فى السيارة لأول مرة اليوم، الأحد، مع رفع الحظر المفروض على قيادة النساء منذ فترة طويلة. ورأت "سى إن إن" إن إنهاء الحظر المثير للجدل يجعل السعودية، المملكة شديدة المحافظة، مع باقى دول العالم، كما انه يمثل حصاد لسنوات من الحملة التى قام بها نشطاء وتعرضوا خلالها أحيانا للاعتقال والسجن.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن هذه الخطوة ستحرر الكثير من النساء من قيود الحادة لاستخدام وسائل النقل العامة أو توظيف سائق للسفر حتى لمسافات بسيطة، ويسمح بانضمام الكثيرات منهن لسوق العمل. ولفتت إلى أن توظيف النساء يعد جزءا رئيسيا من خطة السعودية الطموحة لإصلاح اقتصادها فيما يعرف باسم  رؤية 2030، وهى الأجندة الإصلاحية التى يشرف عليها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعندما تم إعلان القرار برفع حظر القيادة على النساء فى سبتمبر الماضى، كان رد فعل كثير من السيدات الفرح والإشادة بالقدرات الجديدة التى ستمنح لهن للعمل والنمو فى أعمالهن، واستكشاف المملكة، رغم أن هناك قيودا أخرى لا تزال قائمة، وبدأت السعوديات وعائلاتهن فى نشر صور وفيديوهات على تويتر لنساء يقدن سياراتهتن ويحتفلن. وقال سيدة أعمال فى تغريدة: " إنها لحظتنا".

وأصدرت المملكة بالفعل رخص سيارات لعدد من السعوديات مقابل تلك اللاتى حصلن علبها من الخارج.


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