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سنغافورة: تكلفة استضافة قمة ترامب وكيم 12 مليون دولار فقط

الأحد، 24 يونيو 2018 06:11 م
سنغافورة: تكلفة استضافة قمة ترامب وكيم 12 مليون دولار فقط زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
سنغافورة (رويترز)
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قالت سنغافورة اليوم الأحد، إنها أنفقت 16.3 مليون دولار سنغافورى (12 مليون دولار أمريكي) فقط على استضافة القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو مبلغ أقل مما ورد فى تقارير سابقة وأثار غضب بعض مواطنى سنغافورة.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية إن معظم هذا المبلغ أنفق على التأمين دون تفاصيل.

وكان لى هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة ذكر أن تكلفة القمة بلغت 20 مليون دولار سنغافورى كما قال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان من قبل إن التكلفة تشمل الغرفة التى أقام فيها كيم بأحد الفنادق.

وأثارت تلك التقارير غضب بعض السنغافوريين على مواقع التواصل الاجتماعى رغم أن أحد المعلقين قال إنه ثمن زهيد، مجد قيمة طبق أرز بالدجاج لكل مواطن، للإسهام فى السلام الإقليمى.

وقال خبراء تسويق إن قيمة الدعاية لسنغافورة، بسبب عقد هذه القمة فيها، ربما تصل إلى 10 أمثال التكلفة المدفوعة.

وقضى كل من ترامب وكيم ثلاثة أيام فى سنغافورة حيث عقدا قمتهما فى 12 يونيو حزيران الجاري. وتعهد الزعيمان خلال القمة بالعمل على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى وتحسين العلاقات.

 


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