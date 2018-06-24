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سكرتير عام محافظة القاهرة يتابع أعمال تطوير شارع عباس العقاد بمدينة نصر

الأحد، 24 يونيو 2018 10:35 ص
سكرتير عام محافظة القاهرة يتابع أعمال تطوير شارع عباس العقاد بمدينة نصر سكرتير محافظ القاهرة يتفقد شارع عباس العقاد
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء أحمد فؤاد، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، شارع عباس العقاد بحى شرق مدينة نصر لمتابعة أعمال تطوير الشارع مع الشركة المنفذة، برفقة مصطفى عبد العزيز الزيات، رئيس حى شرق مدينة نصر ومديري الجهاز التنفيذى المكلفين بالعمل من قبل الحى والمحافظة.

وعقد السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة اجتماعا مع لجنة تطوير الشارع بموقع العمل واطلع على خطة العمل ونسبة التنفيذ، كما استمع لإقتراحات الأهالى الخاصة بالتطوير.

وأكد اللواء أحمد فؤاد، بأن شارع عباس العقاد من الشوارع الهامة فى حى شرق مدينة نصر حيث يعد من الشوارع التجارية، وقد تم مراعاة كثافة الحركة المرورية بتوسعة الشارع من خلال تقليل حجم الجزيرة الوسطى والأرصفة بحيث يتسع لأربع حارات مرورية بكل اتجاه مع مراعاة حركة الدوران وعدم تأثيرها على المرور ، وكذلك ضبط منسوب الأرصفة وإنتظامها وتحديد أماكن لانتظار السيارات مع توفير أعمدة إنارة موحدة على طول إمتداد المحور بدءاً من شارع النصر وصولاً إلى تقاطع مصطفى النحاس مع إضافة لمسات جمالية من خلال زراعة أشجار ونخيل وتقليم وتهذيب الأشجار القديمة.

يذكر أن شارع عباس العقاد يحتاج من 15 لـ 20 مليون جنيه للتطوير وبه محال وبنوك كثيرة ساهمت بشكل كبير فى تمويل تطوير الشارع.

 

 

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