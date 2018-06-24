سقوط 4 متهمين بحوزتهم استروكس وحشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة والاستروكس، والبانجو، بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ر.ر"23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية والمتهم "احمد .ج.ا"23 عاما عاطل ومقيم نفس العنوان حال استقلالهما السيارة رقم (36453) ملاكى الغربية وبحوزتهما 10 أكياس من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 40 جرام و10 قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالى 70 جرام و4 اقراص مخدرة ومبلغ مالى و2 هاتف محمول .

كما تمكن ضباط الحملة، من ضبط المتهم "شريف.غ.ج"32 عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير وبحوزته 110 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "كرم.م.ع"23 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 120 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.