سقوط 1000 حوثى فى معركة الحديدة وهروب العشرات

إيمان حنا

كشفت مصادر يمنية، اليوم، إن معركة الحديدة حصدت حتى الىن حوالى 1000 قتيل من الحوثيين، فيما تصاعدت الخسائر فى العتاد أيضا، منذ أن شنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى لدعم الشرعية عملياتها العسكرية لتحرير الحديدة.

وأضافت المصادر حسبما أوردت سكاى نيوز، أن الميليشيات الحوثية الإيرانية تكبدت خسائر عديدة في هذه المعركة، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، بعد هزائمهم متلاحقة التى أفقدتهم مناطق واسعة في المحافظة الواقعة غربي اليمن.

وكانت القوات المشتركة قد نجحت فى تحرير مطار الحديدة، والتقدم باتجاه المدينة، حيث وصلت إلى مشارف المدينة الساحلية.