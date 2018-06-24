سعر الدولار اليوم الأحد 2018-6-24 واستقرار العملة الأمريكية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 2018-6-24، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.81جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.
وكان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.81جنيه للشراء
17.94جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.78جنيه للشراء
17.88جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78جنيه للشراء
17.88جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.82جنيه للشراء
17.92جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.82جنيه للشراء
17.92جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.8 جنيه للشراء
17.9 جنيه للبيع
مجلس النواب يوافق على 8 اتفاقيات منح وقروض بقيمة 3.3 مليار دولار
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على 8 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وعدد من الشركاء فى التنمية بقيمة اجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت فى اطار تحديد الحكومة الأولوية فى الاستثمار فى المواطن والتعليم، والتى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطابه امام مجلس النواب أثناء حلف اليمين الدستورية، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تضع فى اولوياتها للاستثمار فى التعليم ودعم منظومة الصحة للمساهمة فى تطويرها، مما يؤدى إلى الارتقاء بالإنسان المصرى.
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