سعر الدولار اليوم الأحد 2018-6-24 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت- دانة الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 2018-6-24، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.81جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

وكان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.81جنيه للشراء

17.94جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78جنيه للشراء

17.88جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78جنيه للشراء

17.88جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82جنيه للشراء

17.92جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.82جنيه للشراء

17.92جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

مجلس النواب يوافق على 8 اتفاقيات منح وقروض بقيمة 3.3 مليار دولار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على 8 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وعدد من الشركاء فى التنمية بقيمة اجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت فى اطار تحديد الحكومة الأولوية فى الاستثمار فى المواطن والتعليم، والتى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطابه امام مجلس النواب أثناء حلف اليمين الدستورية، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تضع فى اولوياتها للاستثمار فى التعليم ودعم منظومة الصحة للمساهمة فى تطويرها، مما يؤدى إلى الارتقاء بالإنسان المصرى.