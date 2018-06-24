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سعد الجمال: مد حالة الطوارئ هدفه حماية الحقوق والحريات وليس تقييدها

الأحد، 24 يونيو 2018 02:41 م
سعد الجمال: مد حالة الطوارئ هدفه حماية الحقوق والحريات وليس تقييدها النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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أكد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الهدف من مد حالة الطوارئ ليس تقييد الحريات والحقوق إنما لحمايتها، مضيفا "فلا حريات أو حقوق إلا فى مناخ آمن، ورجال القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم حتى ينعم الشعب بالحريات والحقوق التى كفلها له الدستور".
 
وقال "الجمال"، إن موافقة البرلمان على مد حالة الطوارئ هو إضافة تشريعية لقوات إنفاذ القانون التى تواجه أمور وحالات غير عادية، مضيفا "كان لزاما على السلطة التشريعية أن تضيف آلية لقوات إنفاذ القانون لمساعدتها فى أداء مهامها".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى وافق المجلس خلالها على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018  فى جميع انحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ فى الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو.
 
 
 
 

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