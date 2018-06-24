video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 08:52 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

زيمبابوى: سيتم توفير الحماية الأمنية لأى مرشح رئاسى يشعر بـ"الخوف"

الأحد، 24 يونيو 2018 07:51 م
زيمبابوى: سيتم توفير الحماية الأمنية لأى مرشح رئاسى يشعر بـ"الخوف" رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا
هرارى (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال نائب رئيس زيمبابوى كونستنتينو تشيوينجا اليوم الأحد، إنه سيتم توفير الحماية الأمنية لأى مرشح رئاسى يشعر بـ"الخوف"، وذلك فى أعقاب الانفجار الإرهابى الذى وقع أمس السبت، خلال مسيرة مؤيدة للرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجاجوا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن تشيوينجا قوله - أمام تجمع خارج العاصمة هرارى - إن الانفجار الذى وقع بعد دقائق من دخول منانجاجوا إلى مخيم كبار الزوار لن يؤثر على مستقبل الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها فى 30 يوليو القادم.

من جانبها، أعلنت الشرطة فى زيمبابوى أن التحقيقات فى حادث الانفجار لا تزال جارية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زيمبابوى: الانتخابات فى موعدها غداة تفجير استهدف تجمعا للرئيس

الكويت تدين تفجير استهداف تجمعًا انتخابيًا جنوبى زيمبابوى

زيمبابوى

اخبار زيمبابوى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة