زيمبابوى: سيتم توفير الحماية الأمنية لأى مرشح رئاسى يشعر بـ"الخوف"

هرارى (أ ش أ)

قال نائب رئيس زيمبابوى كونستنتينو تشيوينجا اليوم الأحد، إنه سيتم توفير الحماية الأمنية لأى مرشح رئاسى يشعر بـ"الخوف"، وذلك فى أعقاب الانفجار الإرهابى الذى وقع أمس السبت، خلال مسيرة مؤيدة للرئيس الزيمبابوى إيمرسون منانجاجوا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن تشيوينجا قوله - أمام تجمع خارج العاصمة هرارى - إن الانفجار الذى وقع بعد دقائق من دخول منانجاجوا إلى مخيم كبار الزوار لن يؤثر على مستقبل الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها فى 30 يوليو القادم.

من جانبها، أعلنت الشرطة فى زيمبابوى أن التحقيقات فى حادث الانفجار لا تزال جارية.