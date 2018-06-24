video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 08:14 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

زوج بالشرقية يقيم دعوى نفى نسب لأطفاله بعد اكتشافه خيانة زوجته

الأحد، 24 يونيو 2018 06:35 ص
زوج بالشرقية يقيم دعوى نفى نسب لأطفاله بعد اكتشافه خيانة زوجته محكمة
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

بين أروقة محاكم الأسرة بمحافظة الشرقية، تكثر الدعاوى ما بين طلاق وخلع ونفقة، وغيرها من المطالبات المختلفة والتى تختلف الأسباب فى كل قضية من القضايا عن أقضية أخرى، وتختلف نتائجها فى النهاية، وتغلف معظم هذه القضايا عبارة "أخاف ألا أقيم حدود الله"، والتى تخفى خلفها العديد من الأسباب التى تم رفع الدعوى من أجلها، لكن هذه الدعوى جاءت مختلفة عن أغلب الدعوات، حيث قام زوج برفع دعوى ضد زوجته يطالب فيه بنفى نسب أطفاله الثلاثة منه، بعد أن اكتشف خيانة زوجته.

البداية عندما عاد " م ع "  38 سنة مقيم قرية المنير مركز مشتول السوق، من السفر من دولة إيطاليا، بعد رحلة عمل وتجميع مبلغ مالى لكى يعيش منه وأفراد أسرته، وبعد شهر من عودته شعرت زوجته بحالة إعياء فذهب بها إلى الطبيب فاكتشف من خلال التقارير الطبية والأشعة، أنها حامل فى الشهر الثالث، بالرغم من عودته من الخارج منذ شهر فقط، فقام بالاحتفاظ بالتحاليل والتقارير الطبيبة.

وتوجه الزوج إلى محكمة الأسرة ببندر مشتول السوق، وقام برفع الدعوى رقم 470 بندر أسرة مشتول السوق لسنة 2018، ضد زوجته " أم" ربة منزل، مقدما التقارير الطبية والأشعة التى تثبت أن زوجته حامل فى الشهر الثالث، وأنه عاد من العمل بالخارج منذ شهر فقط.

واتهم الزوج زوجته بالخيانة الزوجية، حيث اكتشف أنها على علاقة بشاب بالقرية، تعرفت عليه فترة سفره فى الغربة والعمل فى دولة إيطاليا لكى يكون مستقبل لها ولا أبنائه، وأقر الزوج أنه اتضح له أن زوجته على علاقة بالشاب منذ عام، وأنه قام بخداعها وسرق منها مبلغ مالى 750 ألف جنيه ونص كيلو ذهب، تحويشه عمره وشقاءه بالغربة كان يرسلهم لها، وطالب الزوج فى دعواه بنفى نسب أطفاله الثلاثة من الزوجة، لشكه فى سلوكها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوج للمحكمة: "مراتى عندها عضلات وأصابتنى بعاهة وسجنتنى 4 مرات"

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار المحافظات

محكمة الاسرة

دعوى نفى نسب

بندر مشتول السوق




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة الإرهاق والاكتئاب أخطرها

أعراض نقص فيتامين "د" كثيرة الإرهاق والاكتئاب أخطرها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة