زوج بالشرقية يقيم دعوى نفى نسب لأطفاله بعد اكتشافه خيانة زوجته

الشرقية- فتحية الديب

بين أروقة محاكم الأسرة بمحافظة الشرقية، تكثر الدعاوى ما بين طلاق وخلع ونفقة، وغيرها من المطالبات المختلفة والتى تختلف الأسباب فى كل قضية من القضايا عن أقضية أخرى، وتختلف نتائجها فى النهاية، وتغلف معظم هذه القضايا عبارة "أخاف ألا أقيم حدود الله"، والتى تخفى خلفها العديد من الأسباب التى تم رفع الدعوى من أجلها، لكن هذه الدعوى جاءت مختلفة عن أغلب الدعوات، حيث قام زوج برفع دعوى ضد زوجته يطالب فيه بنفى نسب أطفاله الثلاثة منه، بعد أن اكتشف خيانة زوجته.

البداية عندما عاد " م ع " 38 سنة مقيم قرية المنير مركز مشتول السوق، من السفر من دولة إيطاليا، بعد رحلة عمل وتجميع مبلغ مالى لكى يعيش منه وأفراد أسرته، وبعد شهر من عودته شعرت زوجته بحالة إعياء فذهب بها إلى الطبيب فاكتشف من خلال التقارير الطبية والأشعة، أنها حامل فى الشهر الثالث، بالرغم من عودته من الخارج منذ شهر فقط، فقام بالاحتفاظ بالتحاليل والتقارير الطبيبة.

وتوجه الزوج إلى محكمة الأسرة ببندر مشتول السوق، وقام برفع الدعوى رقم 470 بندر أسرة مشتول السوق لسنة 2018، ضد زوجته " أم" ربة منزل، مقدما التقارير الطبية والأشعة التى تثبت أن زوجته حامل فى الشهر الثالث، وأنه عاد من العمل بالخارج منذ شهر فقط.

واتهم الزوج زوجته بالخيانة الزوجية، حيث اكتشف أنها على علاقة بشاب بالقرية، تعرفت عليه فترة سفره فى الغربة والعمل فى دولة إيطاليا لكى يكون مستقبل لها ولا أبنائه، وأقر الزوج أنه اتضح له أن زوجته على علاقة بالشاب منذ عام، وأنه قام بخداعها وسرق منها مبلغ مالى 750 ألف جنيه ونص كيلو ذهب، تحويشه عمره وشقاءه بالغربة كان يرسلهم لها، وطالب الزوج فى دعواه بنفى نسب أطفاله الثلاثة من الزوجة، لشكه فى سلوكها.