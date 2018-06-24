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رفض استئناف الفنان الراحل محمود عبد العزيز لزيادة قيمة تعويضه عن نشر أخبار كاذبة عن حياته

الأحد، 24 يونيو 2018 01:31 م
رفض استئناف الفنان الراحل محمود عبد العزيز لزيادة قيمة تعويضه عن نشر أخبار كاذبة عن حياته الفنان محمود عبد العزيز-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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رفضت دائرة التعويضات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الاستئناف المقدم من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذى يطلب فيه زيادة قيمة التعويض المستحق له من مجلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمبلغ 5 ملايين جنيه.
 
 
وكان الفنان الراحل محمود عبد العزيز قد حصل على حكم قصائى بتعويض قدره مليون جنيه، بعد أن تقدم ببلاغ ضد المجلة اتهمها بالسب والقذف، ونشر أخبار كاذبة عن حياته الشخصية، وعندما صدر القرار بالتعويض  تقدم قبل رحيله ووفاته باستئناف للحصول على زيادة قيمة التعويض ليكون 5 ملايين جنيه.
 

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